В Раді не бачать підстав для впровадження надзвичайного стану, - Разумков

В Верховній Раді не бачать підстав для впровадження надзвичайного стану через загрозу розповсюдження нового типу коронавірусу COVID-19. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер також заявив, що питання впровадження НС не було прийнято на засіданні РНБО.

"Я думаю, що сьогодні підстав для впровадження надзвичайного стану немає. Будемо робити все, щоб такі підстави і не з’явились", - заявив Разумков.

Нагадаємо, в Україні 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення через новий тип коронавірусу COVID-19. Разумков наголосив, що після 17 березня громадянам України доведеться повертатись до України автотранспортним шляхом.

"Щодо пасажирського сполучення, з 17 березня з 00:00 годин воно буде повністю обмежено. Повністю пасажирські авіасполучення. Якщо ми говоримо про суходол та морське - то наші громадяни будуть мати можливість повернутись до нашої держави", - заявив Разумков.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу. В даний час щодня реєструється більше випадків, ніж у розпал епідемії в Китаї.

Як повідомляло РБК-Україна, Разумков не виключив, що Рада проведе кілька позачергових засідань. За його словами, наступного тижня буде відомо про позачергові засідання, на яких будуть прийматись законопроекти необхідні для забезпечення роботи різних установ.