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В Раде уточнили, голосовал ли Шахов на заседании 17 марта

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 11:00
В Раде уточнили, голосовал ли Шахов на заседании 17 марта
Фото: Сергей Шахов (пресс-служба)

Нардеп не был зарегистрирован и не голосовал на заседаниях

Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов, у которого был диагностирован коронавирус, не было зарегистрирован и находится на двух внеочередных заседаниях ВР 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба Рады.

В парламенте отмечают, что Шахов не голосовал.

"В ответ на запросы средств массовой информации по поводу участия народного депутата Сергея Шахова в пленарных заседаниях сообщаем, что указанный политик, как ранее сообщалось, на заседании согласительного совета депутатских фракций 16 марта 2020 года отсутствовал. Также отмечаем, что Сергей Шахов не присутствовал на внеочередном заседании Верховной рады Украины 17 марта 2020 и не голосовал ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ВР предоставили фотосправку регистрации парламентария за выбранный период с 3 по 18 марта 2020 года.

В Раде уточнили, голосовал ли Шахов на заседании 17 марта

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что из-за обнаружения коронавируса у народного депутата Сергея Шахова проверку на COVID-19 пройдут все контактные лица. Он подчеркивал, что несмотря на то, что персональная карта Шахова вчера была зарегистрирована в системе ВР, самого нардепа в зале заседаний не было. "Его коллеги кнопкодавили, к сожалению. И к счастью, Шахова не было в зале заседаний Рады", - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что проверку на коронавирус пройдут все лица, контактировавшие с Шаховым.

Как писало РБК-Украина ранее, по состоянию на вечер 18 марта установлено 50 лиц, контактировавших с народным депутатом Сергеем Шаховым.

Подчеркнем, источник агентства в Раде отметил, что из-за заражения Шахова тест на коронавирус прошел и глава парламента Дмитрий Разумков. У него отрицательный результат.

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