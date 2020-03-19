У Раді уточнили, чи голосував Шахов на засіданні 17 березня

Фото: Сергій Шахов (прес-служба)

Нардеп не був зареєстрований і не голосував на засіданнях

Депутат Верховної ради України Сергій Шахов, у якого було діагностовано коронавірус, не був зареєстрований та присутній на двох позачергових засіданнях ВР 17 березня. Про це повідомляє прес-служба Ради.

У парламенті наголошують, що Шахов не голосував.

"У відповідь на запити засобів масової інформації щодо участі народного депутата Сергія Шахова у пленарних засіданнях повідомляємо, що зазначений політик, як раніше було повідомлено, на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня 2020 року був відсутній. Також зазначаємо, що Сергій Шахов не був присутній на позачерговому засіданні Верховної ради України 17 березня 2020 року та не голосував", - сказано у повідомленні.

Крім того, у ВР надали фотодовідку реєстрації парламентаря за вибраний період з 3 по 18 березня 2020 року.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що через виявлення коронавірусу в народного депутата Сергія Шахова перевірку на COVID-19 пройдуть всі контактні особи. Він підкреслював, що незважаючи на те, що персональна картка Шахова вчора була зареєстрована в системі ВР, самого нардепа в залі засідань не було. "Його колеги кнопкодавили, на жаль. І на щастя, Шахова не було в залі засідань Ради", - заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що перевірку на коронавірус пройдуть всі особи, які контактували з Шаховим.

Як писало РБК-Україна раніше, станом на вечір 18 березня встановлено 50 осіб, які контактували з народним депутатом Сергієм Шаховим.

Підкреслимо, джерело агентства у Раді зазначило, що через зараження Шахова тест на коронавірус пройшов і глава парламенту Дмитро Разумков. У нього негативний результат.