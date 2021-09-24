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Рада усилила поддержку молодых фермеров до 35 лет

Автор: Илона Свиридова

Верховная рада Украины приняла закон, которым предлагается усилить государственную поддержку молодых фермеров до 35 лет. Соответствующий законопроект №4046 поддержал во втором чтении 291 нардеп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

Закон нормирует состав земельных участков фермерских хозяйств, а также определяет круг получателей государственной помощи через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств.

Документ предлагает молодым фермерским хозяйствам в первые три года после их создания, в том числе семейным фермам, а также фермам в горных населенных пунктах и на полесских территориях предоставлять помощь за счет средств государственного и местных бюджетов.

Кабинет министров Украины ежегодно в проекте государственного бюджета должен предусматривает средства на поддержку ферм. Молодым фермерам в возрасте до 35 лет предоставляется денежная помощь за счет средств государственного бюджета в размере и порядке, которые утверждаются правительством.

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