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Рада посилила підтримку молодих фермерів до 35 років

Автор: Ілона Свиридова

Верховна рада України прийняла закон, яким пропонується посилити державну підтримку молодих фермерів до 35 років. Відповідний законопроект №4046 підтримав у другому читанні 291 нардеп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Закон нормує склад земельних ділянок фермерських господарств, а також визначає коло одержувачів державної допомоги через Український державний фонд підтримки фермерських господарств.

Документ пропонує молодим фермерським господарствам у перші три роки після їх створення, у тому числі сімейним фермам, а також фермам у гірських населених пунктах та на поліських територіях надавати допомогу за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Кабінет міністрів України щорічно в проекті державного бюджету має передбачає кошти на підтримку ферм. Молодим фермерам віком до 35 років надається грошова допомога за рахунок коштів державного бюджету в розмірі та порядку, які затверджуються урядом.

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Верховна рада