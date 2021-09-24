ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада усилила поддержку молодых фермеров до 35 лет

Новина українською →
Киев, Пятница 24 сентября 2021 14:59
Рада усилила поддержку молодых фермеров до 35 лет Фото: молодые украинские фермеры получат государственную поддержку (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Верховная рада Украины приняла закон, которым предлагается усилить государственную поддержку молодых фермеров до 35 лет. Соответствующий законопроект №4046 поддержал во втором чтении 291 нардеп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

Закон нормирует состав земельных участков фермерских хозяйств, а также определяет круг получателей государственной помощи через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств.

Документ предлагает молодым фермерским хозяйствам в первые три года после их создания, в том числе семейным фермам, а также фермам в горных населенных пунктах и на полесских территориях предоставлять помощь за счет средств государственного и местных бюджетов.

Кабинет министров Украины ежегодно в проекте государственного бюджета должен предусматривает средства на поддержку ферм. Молодым фермерам в возрасте до 35 лет предоставляется денежная помощь за счет средств государственного бюджета в размере и порядке, которые утверждаются правительством.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
NEWS
Закон об олигархах не будут переголосовывать в Раде
Закон об олигархах не будут переголосовывать в Раде
DAILY
Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией