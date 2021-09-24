Рада посилила підтримку молодих фермерів до 35 років
Верховна рада України прийняла закон, яким пропонується посилити державну підтримку молодих фермерів до 35 років. Відповідний законопроект №4046 підтримав у другому читанні 291 нардеп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.
Закон нормує склад земельних ділянок фермерських господарств, а також визначає коло одержувачів державної допомоги через Український державний фонд підтримки фермерських господарств.
Документ пропонує молодим фермерським господарствам у перші три роки після їх створення, у тому числі сімейним фермам, а також фермам у гірських населених пунктах та на поліських територіях надавати допомогу за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
Кабінет міністрів України щорічно в проекті державного бюджету має передбачає кошти на підтримку ферм. Молодим фермерам віком до 35 років надається грошова допомога за рахунок коштів державного бюджету в розмірі та порядку, які затверджуються урядом.