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В Раде третий раз не смогли рассмотреть увольнение Климкина

Новости » Политика    01.07.2019 - 13:28
В Раде третий раз не смогли рассмотреть увольнение Климкина
Фото: Павел Климкин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет не смог рассмотреть вопрос из-за отсутствия кворума

Комитет Верховной рады по иностранным делам не смог рассмотреть представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Павла Климкина и назначении на должность главы Министерства иностранных дел Вадима Пристайко. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Комитет рассматривал кадровые вопросы в закрытом режиме.

"С 10:00 я был на заседании комитета по иностранным делам. Все завершилось тем, что как только вопрос дошел до рассмотрения кадровых предложений, два члена комитета тайным образом исчезли. Прервался кворум. Уважаемая ВР, дайте возможность президенту назначить своего министра иностранных дел, на что он имеет право", - заявил Стефанчук.

Так, отдельные члены комитета высказались против рассмотрения представления на увольнение главы МИД Павла Климкина. Ведь, по мнению депутатов, вопрос увольнения министра не является компетенцией президента.

Отметим, комитет по иностранным делам не смог рассмотреть вопрос уже в третий раз.

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