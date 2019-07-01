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У Раді втретє не змогли розглянути звільнення Клімкіна

Новини » Політика    01.07.2019 - 13:29
У Раді втретє не змогли розглянути звільнення Клімкіна
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет не зміг розглянути питання через відсутність кворуму

Комітет Верховної ради у закордонних справах не зміг розглянути подання президента України Володимира Зеленського щодо звільнення Павла Клімкіна та призначення на посаду голови Міністерства закордонних справ Вадима Пристайка. Про це заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Комітет розглядав кадрові питання у закритому режимі.

"З 10:00 я був на засіданні комітету закордонних справ. Все завершилось тим, що як тільки питання дійшло до розгляду кадрових пропозицій, два члени комітету таємним чином зникли. Перервався кворум. Шановна ВР, дайте можливість президенту призначити свого міністра закордонних справ, на що він має право", - заявив Стефанчук.

Так, окремі члени комітету висловились проти розгляду подання на звільнення голови МЗС Павла Клімкіна. Адже, на думку депутатів, питання звільнення міністра не є компетенцією президента.

Зазначимо, комітет у закордонних справах не зміг розглянути питання уже втретє.

Нагадаємо, спікер Ради Андрій Парубій припускає, що на цьому тижні може відбутися позачергове засідання парламенту для розгляду кадрових питань.

Як писало РБК-Україна, комітет Верховної ради України у закордонних справах у ході засідання 1 липня планував розглянути питання відставки міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Додамо, 6 червня Верховна рада України не підтримала відставку Клімкіна. На голосування поставили два проекти постанов про звільнення глави МЗС, проте за них голосували менше 150 парламентарів при 226 мінімально необхідних.

Клімкін після скандалу з Зеленським пішов у відпустку Рада розгляне кадрові питання у найближчий час, - Парубій
Новини України Павло КлімкінВерховна Рада
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