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В Раде требуют вернуть Молдавский металлургический завод в список санкций

Новости » Экономика    28.03.2019 - 15:02
В Раде требуют вернуть Молдавский металлургический завод в список санкций
Фото: Виктор Галасюк (РБК-Украина)

Завод работает на оборонку страны-агрессора

Глава комитета Верховной рады по вопросам промышленной политики Виктор Галасюк обратился к премьер-министру Украины, руководству СБУ и СНБО с призывом сохранить санкции против Молдавского металлургического завода, расположенного на территории непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа.

"Вместо того, чтобы сохранить и усиливать санкции против российского бизнеса, как это делают США и ЕС, президент утвердил решение СНБО, которое сняло санкции с Молдавского металлургического завода, принадлежащего российскому олигарху и работающего на оборонку страны-агрессора! Этот завод – прямой конкурент украинских металлургических производств, который вместе с "фирмами-прокладками" оставляет без сырья украинские металлургические производства", - написал Галасюк.

Он отметил, что стали известны "вопиющие факты контрабандного экспорта украинского металлолома. Нардеп допустил, что кто-то во власти хочет легализовать эту "схему".

Галасюк призвал премьер вернуть в список санкций данное предприятие.

"С целью недопущения кризисной ситуации, которая угрожает национальной и экономической безопасности Украины, срочно внести предложение в СНБО относительно повторного включения вышеуказанных компаний в список персоналий, на которые распространяются санкции", – отметил Галасюк.

 

Напомним, ранее "Батькивщина" потребовала расследования факта вывода из-под санкций ряда предприятий из окружения Путина, которые вывозят из Украины металлолом, фактически уничтожая металлургический комплекс.

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