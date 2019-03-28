У Раді вимагають повернути Молдавський металургійний завод до санкційного списку

Фото: Віктор Галасюк (РБК-Україна)

Завод працює на оборонку країни-агресора

Глава комітету Верховної ради з питань промислової політики Віктор Галасюк звернувся до прем'єр-міністра України, керівництва СБУ та РНБО з закликом зберегти санкції проти Молдавського металургійного заводу, розташованого на території невизнаного Придністров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа.

"Замість того, щоб зберегти і посилювати санкції проти російського бізнесу, як це роблять США і ЄС, президент затвердив рішення РНБО, яке зняло санкції з Молдавського металургійного заводу, що належить російському олігархові і працює на оборонку країни-агресора! Цей завод – прямий конкурент українських металургійних виробництв, який разом з "фірмами-прокладками" залишає без сировини українські металургійні виробництва", - написав Галасюк.

Він зазначив, що стали також відомі "кричущі факти контрабандного експорту українського металобрухту. Галасюк допустив, що хтось у владі хоче легалізувати цю "схему".

Галасюк закликав прем'єра повернути до списку санкцій дане підприємство.

"З метою недопущення кризової ситуації, яка загрожує національній і економічній безпеці України, терміново внести пропозицію в РНБО щодо повторного включення вищевказаних компаній в список персоналій, на які поширюються санкції", – вказав Галасюк.

Нагадаємо, раніше "Батьківщина" вимагала розслідування факту виведення з-під санкцій низки підприємств з оточення Путіна, що вивозять з України металобрухт, фактично знищуючи металургійний комплекс.