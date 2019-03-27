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У Тимошенко требуют объяснить вывод из-под санкций бизнеса окружения Путина

Новости » Политика    27.03.2019 - 13:59
У Тимошенко требуют объяснить вывод из-под санкций бизнеса окружения Путина
Фото: Сергей Соболев (РБК-Украина)

"Батькивщина" требует расследования факта вывода из-под санкций предприятий из окружения Путина

"Батькивщина" требует расследования факта вывода из-под санкций ряда предприятий из окружения Путина, которые вывозят из Украины металлолом, фактически уничтожая наш металлургический комплекс. Об этом заявил заместитель председателя партии Сергей Соболев во время пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Как пояснил политик, одновременно с недавним введением СНБО санкций в отношении физических и юридических лиц РФ, появился другой список предприятий, которые были выведены из-под санкций.

В частности, это одно из крупнейших предприятий, которое занималось скупкой металлолома на территории Украины. Как отметил представитель "Батькивщины", оно расположено на территории непризнанного Приднестровья и принадлежит российскому миллиардеру Усманову, который фактически является личным олигархом Путина.

"Усманов владел этим предприятием и, скупая металлолом по завышенным ценам, фактически уничтожал металлургический комплекс Украины", – отметил Соболев.

Решением СНБО из-под санкций были выведены фирмы-прокладки, которые обслуживали рынок экспорта металлолома через оккупированную часть Донбасса, так называемые "ЛНР" и "ДНР".

Представитель "Батькивщины" напомнил: СНБО возглавляет президент Украины Петр Порошенко. Эксперты оценивают общий рынок металлолома в Украине в 1 млрд долларов в год, добавил политик.

Соболев заявил, что "Батькивщина" требует расследования этих сделок НАБУ и теми органами, которые способны провести расследование.

"Это решение СНБО должно быть обнародовано. На каком основании были подготовлены решения по лоббированию российского олигарха Усманова и десятков компаний-прокладок из РФ, которые ведут незаконную деятельность на оккупированной части Донбасса, фактически ведут подрыв экономических отношении украинских предприятий металлургического комплекса, вывозя из Украины, теперь уже в узаконенный способ, металлолом?", – возмутился заместитель председателя партии

Соболев подчеркнул, что в этом списке фигурирует четкая линия на прикрытие СНБО и лично президентом Украины сделок на сотни миллионов долларов с экспорта металлолома из Украины.

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