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Из списка антироссийских санкций исчез Приднестровский металлургический завод

Новости » Экономика    25.03.2019 - 13:52
Из списка антироссийских санкций исчез Приднестровский металлургический завод
Коллаж РБК-Украина

Приднестровский металлургический завод связан с другом Путина

Из списка антироссийских санкций исчез Приднестровский металлургический завод, связанный с российским олигархом, который работает на российскую оборонку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ICTV.

"Кто эти счастливчики, которые лишились санкций? Позиция 59 – Иосиф Кобзон. Ну, тут все понятно. Дальше интереснее. Под номером 721 значится "Молдавский металлургический завод". Это едва ли не крупнейшее предприятие пророссийского Приднестровья. Завод контролируется близким к Путину олигархом Алишером Усмановым. Вот он благодарит российского президента за очередной орден", – отмечают журналисты.

По словам авторов материала, из состояния, которое сумел заработать миллиардер Усманов, можно отметить:

"Издательский дом "Коммерсант", @mail.ru компания "Мегафон", а главное – железные рудники и металлургические заводы. Они поставляют металл, в том числе, и для оборонного комплекса России, то есть на оружие. И вот с такого завода Украина снимает санкции, в то время, как просит мир их усиливать".

Сообщается, что молдавский завод имеет к Украине давний интерес. Здесь он скупает дефицитное сырье – металлолом. Перерабатывает и нам же продает уже готовую продукцию, лишая работы украинские заводы.

Напомним, ранее на сайте Администрации президента Украины был опубликован список юридических и физических лиц, в отношении которых введены новые санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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