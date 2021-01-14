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В Раде стартовало общественное обсуждение проекта о критической инфраструктуре

Автор: Юлия Струк

В Верховной раде началось общественное обсуждение законопроекта о критической инфраструктуре. Оно проходит на базе комитета по вопросам цифровой трансформации.

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Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

Этот закон позволит создать государственную систему защиты критической инфраструктуры, ввести единые подходы к организации управления объектами системы.

В проекте определили и принципы взаимодействия привлеченных к защите критической инфраструктуры госорганов и субъектов хозяйствования, общества и граждан.

Документ определяет:

  • ключевые термины: безопасность критической инфраструктуры, жизненно важные функции, защита критической инфраструктуры,
  • критерии отнесения объектов к критической инфраструктуре,
  • жизненно важные функции, нарушение которых приводит к негативным последствиям для национальной безопасности Украины;
  • планирование мероприятий, которые обеспечат устойчивость и защиту объектов критической инфраструктуры, а также осуществление мониторинга уровня безопасности этих объектов.

Напомним, Кабинет министров утвердил План мероприятий по реализации Концепции борьбы с терроризмом в Украине, в котором предлагают усилить борьбу с беспилотниками.

Как писало РБК-Украина, в октябре КМУ принял два постановления по кибернетической защите объектов критической инфраструктуры. Эти объекты признали стратегически важными для государства независимо от формы собственности.

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