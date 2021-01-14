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У Раді стартувало громадське обговорення проекту про критичну інфраструктуру

Автор: Юлія Струк

У Верховній раді розпочалось громадське обговорення законопроекту про критичну інфраструктуру. Воно проходить на базі комітету з питань цифрової трансформації.

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Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Цей закон дозволить створити державну систему захисту критичної інфраструктури, запровадити єдині підходи до організації управління об’єктами системи.

У проекті визначили й засади взаємодії залучених до захисту критичної інфраструктури держорганів та суб’єктів господарювання, суспільства та громадян.

Документ визначає:

  • ключові терміни: безпека критичної інфраструктури, життєво важливі функції, захист критичної інфраструктури,
  • критерії віднесення об’єктів до критичної інфраструктури,
  • життєво важливі функції, порушення яких призводить до негативних наслідків для національної безпеки України;
  • планування заходів, які забезпечать стійкість та захист об’єктів критичної інфраструктури, а також здійснення моніторингу рівня безпеки цих об'єктів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив План заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні, у якому пропонують посилити боротьбу з безпілотниками.

Як писало РБК-Україна, у жовтні КМУ прийняв дві постанови щодо кібернетичного захисту об'єктів критичної інфраструктури. Ці об'єкти визнали стратегічно важливими для держави незалежно від форми власності.

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