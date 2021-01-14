У Раді стартувало громадське обговорення проекту про критичну інфраструктуру

У Верховній раді розпочалось громадське обговорення законопроекту про критичну інфраструктуру. Воно проходить на базі комітету з питань цифрової трансформації.
Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.
Цей закон дозволить створити державну систему захисту критичної інфраструктури, запровадити єдині підходи до організації управління об’єктами системи.
У проекті визначили й засади взаємодії залучених до захисту критичної інфраструктури держорганів та суб’єктів господарювання, суспільства та громадян.
Документ визначає:
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив План заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні, у якому пропонують посилити боротьбу з безпілотниками.
Як писало РБК-Україна, у жовтні КМУ прийняв дві постанови щодо кібернетичного захисту об'єктів критичної інфраструктури. Ці об'єкти визнали стратегічно важливими для держави незалежно від форми власності.