В Раде в среду рассмотрят законопроект о ВСК

Сегодня, 29 мая, профильный комитет Верховной рады рассмотрит проект закона "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины" ко второму чтению. Об этом говорится в повестке дня комитета по вопросам регламента и организации работы ВР на 29 мая, сообщает РБК-Украина.

Так, комитет должен рассмотреть законопроект №1098 и принять решение о необходимости его принятия во втором чтении.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается урегулировать правовой статус и порядок деятельности временных следственных комиссий.

В частности, в законе прописано, что основанием для создания ВСК могут быть сообщения о нарушении Конституции или законов органами госвласти, руководителями учреждений или организаций, представляющих общественный интерес.

В том числе, речь идет о сообщении об угрозе суверенитету, территориальной целостности, а также о сообщении о массовом нарушении прав, свобод и законных интересов граждан.

Напомним, законопроект был проголосован в Раде в первом чтении 25 апреля 2019 года. Его поддержали 238 депутатов ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, глава парламента Андрей Парубий заявил, что роль украинского парламента должна быть усилена путем принятия ряда законов. "Я считаю, роль Верховной рады должна быть усилена, ее контрольные функции... мы должны принять закон о ВСК, о реформе парламента, о распределении комитетов в парламенте", - подчеркивал спикер Рады.