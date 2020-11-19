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В Раде создано межфракционное объединение для развития "зеленой" энергетики 

Киев, Четверг 19 ноября 2020 09:55
В Раде создано межфракционное объединение для развития "зеленой" энергетики 
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

17 ноября в Верховной раде Украины создано межфракционное объединение “Чистая энергия - здоровая окружающая среда”, куда вошли 25 нардепов, представляющих все парламентские фракции и депутатские группы. Данное межфракционное объединение насчитывает 7 сопредседателей.

Об этом сообщил нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

"Сегодня [17 ноября] в Верховной Раде создано межфракционное объединение "Чистая энергия - здоровая окружающая среда". В его состав вошли 25 депутатов со всех фракций и групп, что демонстрирует важность темы, с которой мы планируем работать", - отметил Гончаренко.

По его словам, цель создания объединения - помогать развитию в Украине возобновляемой энергетики.

Гончаренко добавил, что сектор “зеленой” энергетики привлек порядка $12 млрд инвестиций в Украину с 2010 года, что эквивалентно трети всех инвестиций в страну. Но инвестиции - не единственный позитивный результат развития ВИЭ, по мнению представителя “Евросолидарности”.

"Это далеко не все плюсы, которые нам дает возобновляемая энергетика как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Именно поэтому мы должны быть уверены, что мы будем обеспечены чистой энергией, а наша окружающая среда будет защищена", - заявил нардеп.

Напомним, согласно Энергетической стратегии Украины до 2035 года, удельный вес энергии, производимой из возобновляемых источников, к этому сроку должен достичь 25%.

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Новости Украины Энергетика Алексей ГончаренкоВерховная Рада

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