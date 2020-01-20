В Раде создали рабочую группу для подготовки к весенней сессии ПА НАТО в Киеве

Фото: заседание Организационного комитета (iportal.rada.gov.ua)

Весенняя сессия ПА НАТО пройдет в Киеве с 22 по 25 мая

В Верховной раде Украины создали рабочую группу по подготовке и проведению весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, уже состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению весенней сессии. Отметим, сессия состоится в период с 22 по 25 мая 2020 года в Киеве.

"Аппарат Верховной рады и Верховная рада Украины уже начали соответствующую подготовку. Надеюсь, что другие структурные подразделения и ведомства присоединятся к этому процессу", - отметил глава парламента Дмитрий Разумков.

"Члены оргкомитета приняли решение о создании рабочей группы по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО в составе народных депутатов, работников Аппарата Верховной рады, Секретариата Кабинета министров и центральных органов исполнительной власти. Ответственным за общую координацию подготовки мероприятия утвержден руководитель Аппарата ВР Вячеслав Штучный", - говорится в сообщении.

Также на заседании был утвержден План мероприятий по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО.

Следующее заседание организационного комитета по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО запланировано на начало марта.

Напомним, парламентская ассамблея НАТО в октябре приняла доклад по Украине, подготовленный Канадой о войне на Донбассе, реформах и свободе слова в Украине.

Как писало РБК-Украина, в мае 2019-го Андрей Парубий, который занимал должность главы парламента, подписал постановление №10091 о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Украине в 2020 году.