ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде создали рабочую группу для подготовки к весенней сессии ПА НАТО в Киеве

Новости » Политика     20.01.2020 - 14:56
В Раде создали рабочую группу для подготовки к весенней сессии ПА НАТО в Киеве
Фото: заседание Организационного комитета (iportal.rada.gov.ua)

Весенняя сессия ПА НАТО пройдет в Киеве с 22 по 25 мая

В Верховной раде Украины создали рабочую группу по подготовке и проведению весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, уже состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению весенней сессии. Отметим, сессия состоится в период с 22 по 25 мая 2020 года в Киеве.

"Аппарат Верховной рады и Верховная рада Украины уже начали соответствующую подготовку. Надеюсь, что другие структурные подразделения и ведомства присоединятся к этому процессу", - отметил глава парламента Дмитрий Разумков.

"Члены оргкомитета приняли решение о создании рабочей группы по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО в составе народных депутатов, работников Аппарата Верховной рады, Секретариата Кабинета министров и центральных органов исполнительной власти. Ответственным за общую координацию подготовки мероприятия утвержден руководитель Аппарата ВР Вячеслав Штучный", - говорится в сообщении.

Также на заседании был утвержден План мероприятий по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО.

Следующее заседание организационного комитета по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО запланировано на начало марта.

Напомним, парламентская ассамблея НАТО в октябре приняла доклад по Украине, подготовленный Канадой о войне на Донбассе, реформах и свободе слова в Украине.

Как писало РБК-Украина, в мае 2019-го Андрей Парубий, который занимал должность главы парламента, подписал постановление №10091 о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Украине в 2020 году.

Раде рекомендуют позволить украинцам менять отчество Разумков рассказал, что первый вице-спикер получает большую зарплату, чем он
Новости Украины Верховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь