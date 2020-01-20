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У Раді створили робочу групу для підготовки до весняної сесії ПА НАТО у Києві

Новини » Політика     20.01.2020 - 14:56
У Раді створили робочу групу для підготовки до весняної сесії ПА НАТО у Києві
Фото: засідання Організаційного комітету (iportal.rada.gov.ua)

Весняна сесія ПА НАТО пройде у Києві з 22 по 25 травня

У Верховній раді України створили робочу групу з підготовки та проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, уже відбулося засідання організаційного комітету з підготовки та проведення весняної сесії. Зазначимо, сесія відбудеться у період з 22 по 25 травня 2020 року у Києві.

"Апарат Верховної ради і Верховна рада України вже розпочали відповідну підготовку. Сподіваюся, що інші структурні підрозділи та відомства долучаться до цього процесу", - зазначив глава парламенту Дмитро Разумков.

"Члени оргкомітету прийняли рішення про утворення робочої групи з підготовки та проведення весняної сесії ПА НАТО у складі народних депутатів, працівників Апарату Верховної ради, Секретаріату Кабінету міністрів та центральних органів виконавчої влади. Відповідальним за загальну координацію підготовки заходу затверджено керівника Апарату ВР В’ячеслава Штучного", - сказано у повідомленні.

Також на засідання було затверджено План заходів з підготовки та проведення весняної сесії ПА НАТО.

Наступне засідання організаційного комітету з підготовки та проведення весняної сесії ПА НАТО заплановано на початок березня.

Нагадаємо, парламентська асамблея НАТО у жовтні прийняла доповідь по Україні, підготовлений Канадою про війну на Донбасі, реформах і свободи слова в Україні.

Як писало РБК-Україна, у травні 2019 року Андрій Парубій, який обіймав посаду глави парламенту, підписав постанову №10091 про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Україні в 2020 році.

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