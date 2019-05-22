В Раде создали межфракционное депутатское объединение "Бизнес Варта". Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко во время заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сообщаю о создании в Верховной раде Украины межфракционного депутатского объединения "Бизнес Варта". Сопредседателями этого объединения избраны народные депутаты Украины Иван Мирошниченко и Сергей Лабазюк", - заявила Геращенко.

Сегодня также народные депутаты не поддержали включение законопроекта президента Владимира Зеленского о выборах в повестку дня. Текст законопроекта Зеленского о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов" вручили нардепам на рассмотрение.

Отметим, президентский законопроект изменений в закон "О выборах народных депутатов" внесен и зарегистрирован в парламенте. Текст законопроекта обнародован на сайте Рады.

Также Рада не включила в повестку дня законопроект Зеленского о публичных закупках.

Как известно, вчера спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 22 мая. Отметим, спикер ВР Андрей Парубий анонсировал обжалование указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады в Конституционный суд.