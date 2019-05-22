У Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання "Бізнес Варта". Про це заявила перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко під час засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

"Повідомляю про створення у Верховній раді України міжфракційного депутатського об'єднання "Бізнес Варта". Співголовами цього об'єднання обрані народні депутати України Іван Мірошниченко та Сергій Лабазюк", - заявила Геращенко.

Сьогодні народні депутати не підтримали включення законопроекту президента Володимира Зеленського про вибори до порядку денного. Текст законопроекту Зеленського про внесення змін у закон "Про вибори народних депутатів" вручили нардепам на розгляд.

Зазначимо, президентський законопроект про внесення змін у закон "Про вибори народних депутатів" внесений і зареєстрований в парламенті. Текст законопроекту оприлюднений на сайті Ради.

Також Рада не включила до порядку денного законопроект Зеленського про публічні закупівлі.

Як відомо, вчора спікер Верховної ради Андрій Парубій підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на 22 травня. Відзначимо, спікер ВР Андрій Парубій анонсував оскарження указу президента Володимира Зеленського про розпуск Ради в Конституційний суд.