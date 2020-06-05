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У Раді створили ще одну ТСК: чим вона займеться

Новини » Політика     05.06.2020 - 12:39
У Раді створили ще одну ТСК: чим вона займеться
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комісія має реагувати на звернення і скарги бізнесу

Верховна рада створила Тимчасову спеціальну комісію з питань захисту прав інвесторів. За створення проголосували 319 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, нова ТСК має реагувати на звернення і скарги бізнесу. Комісія має розв'язувати їхні проблеми на інституційному рівні, а також ініціювати зміни до законів і підзаконних актів.

До складу Тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів увійшло двоє голів комітетів і шість заступників. Комісія буде діяти протягом одного року

Завдання ТСК:

  • підготовка та надання на розгляд до ВР законодавчих ініціатив щодо захисту прав інвесторів, забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності;
  • визначення пріоритетних напрямків вдосконалення законодавства щодо умов для інвесторів;
  • захист прав інвесторів (бізнесу);
  • парламентська співпраця з бізнес-асоціаціями та профільними структурами для безперешкодних умов для залучення інвестицій.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключає відновлення роботи Комісії із захисту бізнесу при уряді.

Як писало РБК-Україна, Кабмін представив програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19, яка, зокрема, спрямована на підтримку бізнесу.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України ВСКВерховна Рада
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