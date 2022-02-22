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У Раді створять штаб з оборонних питань

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 22:54
У Раді створять штаб з оборонних питань Фото: у Раді створять штаб з оборонних питань (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Верховній раді буде створено оборонний штаб. Депутати напрацьовуватимуть законодавчі ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Верховної ради Олександра Корнієнка.

Про створення штабу голови депутатських фракцій домовилися на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Завтра парламент голосуватиме за зміни до оборонного бюджету, зміни до правил закупівель. Це допоможе прискорити необхідні процеси і дати можливість силовим структурам оперативно отримувати все необхідне", - йдеться в повідомленні.

Також найближчим часом парламент напрацює законопроєкти для підтримки економіки, зазначив він.

Нагадаємо, Верховна рада завтра, 23 лютого, проголосує за введення санкцій проти депутатів Державної думи РФ, які підтримали визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік".

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