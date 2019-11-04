В Раде создадут рабочую группу для наработки закона о госполитике в сфере занятости

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рабочая группа должна подготовить законопроект ко второму чтению

Комитет Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в ходе своего заседания рассмотрит создание рабочей группы для выработки правительственного законопроекта №2168 по формированию государственной политики в сфере занятости ко второму чтению. Об этом сообщает пресс-служба ВР.

В частности, заседание комитета должно состояться в понедельник, 4 ноября.

"О создании рабочей группы по доработке ко второму чтению проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о формировании государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции (р. №2168)", - указано в сообщении.

Напомним, 31 октября Верховная рада Украины приняла за основу законопроект №2168 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о формировании государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции", за документ проголосовали 292 нардепа. Также депутаты ВР поддержали сокращенную процедуру подготовки проекта ко второму чтению.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2168 еще в конце сентября.

Напомним, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом полугодии 2019 составило 3458,5 тыс. человек. Таким образом, каждый пятый украинец работает без оформления.