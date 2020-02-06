В Раде создадут рабочую группу по допуску экс-нардепов к админзданиям парламента

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рабочая группа будет создана по поручению главы Верховной рады

В Верховной раде Украины создадут рабочую группу по порядку допуска народных депутатов предыдущих созывов к административным зданиям парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

Рабочая группа будет создана по поручению спикера Рады Дмитрия Разумкова.

"По поручению председателя Верховной рады будет создана рабочая группа по урегулированию спорных вопросов допуска народных депутатов предыдущих созывов к административным зданиям Верховной рады", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по результатам работы группы будут согласованы и внесены соответствующие изменения в "Порядок обеспечения государственной охраны административных зданий, сооружений и служебных помещений ВРУ и допуска к ним".

"Сейчас допуск народных депутатов предыдущих созывов административных зданий Верховной рады Украины осуществляется в порядке, который действовал до 31 января 2020 года", - информируют в парламенте.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания фракции "Слуга народа" заявил, что не планирует распускать Раду. Зеленский подчеркнул, что о роспуске парламента не может быть и речи.

Как писало РБК-Украина, глава фракции СН Давид Арахамия считает, что вероятность досрочного прекращения каденции Верховной рады девятого созыва составляет 40%. При этом несколько месяцев назад Арахамия прогнозировал 75% вероятность, что Рада не доработает до конца своей каденции.