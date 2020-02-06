У Раді створять робочу групу щодо допуску екс-нардепів до адмінбудівель парламенту

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Робочу групу буде створено за дорученням глави Верховної ради

У Верховній раді України створять робочу групу щодо порядку допуску народних депутатів попередніх скликань до адміністративних будівель парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Апарату ВР.

Робочу групу буде створено за дорученням спікера Ради Дмитра Разумкова.

"За дорученням голови Верховної ради буде створено робочу групу з врегулювання спірних питань щодо допуску народних депутатів попередніх скликань до адміністративних будівель Верховної ради", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за результатами роботи групи будуть узгоджені та внесені відповідні зміни до “Порядку забезпечення державної охорони адміністративних будинків, споруд і службових приміщень ВРУ та допуску до них”.

"Наразі допуск народних депутатів попередніх скликань до адміністративних будівель Верховної ради України здійснюється за порядком, який діяв до 31 січня 2020 року", - інформують у парламенті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у ході засідання фракції "Слуга народу" заявив, що не планує розпускати Раду. Зеленський підкреслив, що про розпуск парламенту не може бути й мови.

Як писало РБК-Україна, глава фракції СН Давид Арахамія вважає, що ймовірність дострокового припинення каденції Верховної ради дев'ятого скликання становить 40%. При цьому кілька місяців назад Арахамія прогнозував 75% імовірність, що Рада не допрацює до кінця своєї каденції.