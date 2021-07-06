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В Раде создадут группу для наработки закона о благоустройстве населенных пунктов в ОТО

Автор: Юлия Струк

В Верховной раде образуют группу для наработки закона о благоустройстве населенных пунктов в объединенных территориальных общинах. Ее создадут на базе комитета по вопросам организации государственной власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

"Комитету рекомендовано создать рабочую группу для наработки законопроекта о совершенствованиисферы благоустройства населенных пунктов в пределах территориальных общин. Сопредседателями этой рабочей группы назначен глава комитета Андрей Клочко и глава подкомитета по вопросам градостроительства, благоустройства и земельных отношений в пределах территорий застройки Анна Бондарь", - указано в сообщении.

Кабинету министров, Министерству развития общин и территорий, Министерству юстиции парламентарии рекомендовали усовершенствовать действующие нормы законов в сфере благоустройства.

Также правительству рекомендуют внести на рассмотрение ВР проекты по землям рекреационного назначения, определению границ придомовых территорий и приобретению совладельцами многоквартирных домов прав на земучастки под ними, размещению временных сооружений для предпринимательской деятельности и их принудительному демонтажу.

"Одобренные комитетом рекомендации будут направлены Кабинету министров, Министерству развития общин и территорий, Министерству юстиции, ассоциациям органов местного самоуправления", - указано в сообщении.

Напомним, ВР сделала шаг к ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №5655.

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