В Раде создадут группу для наработки закона о благоустройстве населенных пунктов в ОТО

"Комитету рекомендовано создать рабочую группу для наработки законопроекта о совершенствованиисферы благоустройства населенных пунктов в пределах территориальных общин. Сопредседателями этой рабочей группы назначен глава комитета Андрей Клочко и глава подкомитета по вопросам градостроительства, благоустройства и земельных отношений в пределах территорий застройки Анна Бондарь", - указано в сообщении.

Кабинету министров, Министерству развития общин и территорий, Министерству юстиции парламентарии рекомендовали усовершенствовать действующие нормы законов в сфере благоустройства.

Также правительству рекомендуют внести на рассмотрение ВР проекты по землям рекреационного назначения, определению границ придомовых территорий и приобретению совладельцами многоквартирных домов прав на земучастки под ними, размещению временных сооружений для предпринимательской деятельности и их принудительному демонтажу.

"Одобренные комитетом рекомендации будут направлены Кабинету министров, Министерству развития общин и территорий, Министерству юстиции, ассоциациям органов местного самоуправления", - указано в сообщении.