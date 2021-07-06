У Раді утворять групу для напрацювання закону про благоустрій населених пунктів в ОТГ

"Комітету рекомендовано утворити робочу групу для розробки законопроекту щодо вдосконалення сфери благоустрою населених пунктів у межах територіальних громад. Співголовами цієї робочої групи призначено главу комітету Андрія Клочка і голову підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови Ганну Бондар", - вказано у повідомленні.

Кабінету міністрів, Міністерству розвитку громад та територій, Міністерству юстиції парламентарі рекомендували вдосконалити чинні норми законів у сфері благоустрою.

Також уряду рекомендують внести на розгляд ВР проекти щодо земель рекреаційного призначення, визначення меж прибудинкових територій та набуття співвласниками багатоквартирних будинків прав на земділянки під ними, розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності та їх примусового демонтажу.

"Схвалені комітетом рекомендації будуть надіслані Кабінету міністрів, Міністерству розвитку громад та територій, Міністерству юстиції, асоціаціям органів місцевого самоврядування", - вказано у повідомленні.