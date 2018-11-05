Робоча група з підготовки Виборчого кодексу розглянула вже 60% поправок

Фото: Олександр Черненко (УНІАН)

У комітеті з питань правової політики заперечили, що робоча група затримує розгляд кодексу

Робоча група з підготовки виборчого кодексу ще не завершила розгляд усіх правок, але законопроект вже може бути винесений на розгляд профільного комітету. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова підкомітету з питань виборів та референдумів комітету з питань правової політики та правосуддя Верховної ради, народний депутат Олександр Черненко.

За його словами, 5 листопада робоча група встигла опрацювати близько 200 поправок.

"Сьогодні з 12:00 години тривало чергове засідання робочої групи. Ми пройшли більше 200 правок, а підтримали тільки одну. Чому все було так довго, тому що всі головні питання були у загальній частині. А сьогодні ми вже рухаємось набагато оперативніше", - повідомив Черненко.

Він зазначив, що робоча група наразі завершила розгляд основних правок, які містила загальна частина кодексу. І вже на наступному засіданні, у п’ятницю, планує пройти правки наступного блоку - про проведення парламентських виборів.

"Робоча група ще працює, тому що правок дуже багато. Ми завершили загальну частину, закінчуємо ще на одному засіданні питання парламентських виборів. Думаю, що за кілька засідань ми пройдемо президентські вибори. Далі там трохи складніше буде по місцевим виборам. Загалом пройдено відсотків 60% поправок", - додав нардеп.

За його словами, проект Виборчого кодексу не розглядається наразі в парламенті не через розгляд останніх правок, а з причини відсутності політичного рішення винести кодекс у зал.

"Говорити, що робоча група затримує розгляд кодексу - неправильно. Якщо буде політичне рішення виносити в зал виборчий кодекс, ми готовий його передати на тому моменті, на якому його розглянули групою. А далі - працювати в форматі комітету. Але передбачаю, що на комітеті будуть не менші дискусії, а навіть більші, ніж на робочій групі. І точно одним засіданням комітет не обійдеться", - додав парламентар.

Черненко наголосив, що виборчий кодекс буде розглянутий у парламенті лише після рішення комітету.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна "Рятуйся хто може: де і навіщо впливові депутати підбирають собі округи" зазначалося, що у Верховній раді України сумніваються у прийнятті виборчого кодексу до парламентських виборів восени 2019 року.

Як писало РБК-Україна раніше, глава фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов не виключає розробку нового законопроекту про виборчу реформу.