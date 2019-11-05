В Раде сомневаются в массовой продаже земли после отмены моратория

После запуска рынка земли не будет ее массовой продажи, в первый год ожидается от 5 до 15%. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады Николай Сольский.

По его словам, ожидается, что после открытия рынка будут продавать от 5 до 15% земли в первый год.

"Тут нельзя четко определить. Это эмоциональная история, что-то из отрасли психологии. Если взять статистику по эмфитевзисам и договорам аренды, то это пара процентов в год. Мы смотрим на соседние страны, где история возникновения права собственности - это тоже распаевка, там тоже было 3% в год", - отметил Сольский.

Он также подчеркнул, что сомневается в вероятности массовой продажи земли.

"Они (собственники земли, - ред.) знают, что и так могут продать, но, на мой взгляд, снятие моратория у них эмоционально ассоциируется с повышением цены. Потому я не могу сказать точно, сколько будет продано земли, но где-то в рамках 5-15%", - добавил нардеп.

Напомним, ранее Сольский заявил, что экономический эффект от запуска рынка земли может достичь нескольких миллиардов долларов в первые 5 лет.

Отметим, в октябре президент Владимир Зеленский заявил о поддержке отсрочки на продажу земли иностранцам.