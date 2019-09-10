В Раде согласовали сокращенную подготовку законов ко второму чтению

Фото: Ирина Геращенко (РБК-Украина)

Законопроекты ко второму чтению будут готовить по сокращенной процедуре

Фракции Верховной рады Украины на консультациях согласовали подготовку законопроектов ко второму чтению по сокращенной процедуре. Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, в результате договоренностей стороны вышли на то, что депутаты смогут подавать поправки.

"Безусловно, если правящее большинство хочет работать в быстром темпе, мы это только поддержим. Вы можете ставить на голосование ускоренную процедуру подготовки законопроекта ко второму чтению", - отметила Геращенко.

Она также подчеркнула, что законопроект о процедуре импичмента приняли за основу и в целом без представления поправок ко второму чтению. В то же время спикер Дмитрий Разумков отметил, что законопроект о Высшем антикоррупционном суде будет подготовлен ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Напомним, ранее сообщалось, что команда президента Украины Владимира Зеленского готовит новые изменения в Конституцию, которые будут касаться прав человека и децентрализации.

Отметим, сегодня парламент принял за основу законопроект №1009, который предусматривает разрешение на прослушку нардепов.