В Раде согласовали основные показатели оборонного госзаказа

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал основные показатели государственного оборонного заказа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram фракции "Слуга народа".

В частности, планируется, что на 90% оборонные нужды будут удовлетворять отечественные предприятия различных форм собственности. При этом 10% составят запланированные закупки за рубежом - речь идет о вооружении и продукции оборонного назначения, которая не производится в Украине.

"Надеюсь, в ближайшее время мы примем новый закон о закупках и согласуем следующие оборонные закупки уже в первых числах января, а не как сейчас, в марте. Чтобы промышленность работала с первого дня", - отметил глава комитета по нацбезопасности Александр Завитневич.

Информационное управление Аппарата ВР при этом уточняет, что нардепы согласовали с замечаниями основные показатели государственного оборонного заказа на 2020 - 2022 годы.

Напомним, ранее глава фракции СН Давид Арахамия анонсировал, что комитет по вопросам национальной безопасности рассмотрит вопрос государственного оборонного заказа в режиме видеоконференции в связи с карантином из-за коронавируса в Украине.

Как писало РБК-Украина, нардепы на внеочередном заседании Верховной рады по вопросам противодействия коронавирусу проголосовали за работу парламента исключительно в комитетах до 3 апреля.