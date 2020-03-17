ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде рассмотрят вопрос оборонного госзаказа в режиме видеоконференции

Новости » Политика     17.03.2020 - 12:40
В Раде рассмотрят вопрос оборонного госзаказа в режиме видеоконференции
Фото: Давид Арахамия (facebook.com david braun)

Другие комитеты будут собираться на заседания без приглашенных лиц

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности рассмотрит вопрос государственного оборонного заказа в режиме видеоконференции в связи с карантином из-за коронавируса в Украине. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, другие комитеты будут собираться без приглашенных на заседание.

"Комитет национальной безопасности и обороны, там идет срочный вопрос государственного оборонного заказа. Мы будем работать в режиме видеоконференции. Члены комитета соберутся на Садовой, но сейчас запрещено видеть запрашиваемых... А нам нужно приглашать Минобороны, Госпогранслужбу и других силовиков. И там вся информация происходит совершенно секретно. Мы обратились в Службу Госспецсвязи, они установили нам специальное оборудование, чтобы контактировать. Мы будем работать в таком режиме", - заявил парламентарий.

Напомним, во вторник нардепы на внеочередном заседании Верховной рады по вопросам противодействия коронавирусу проголосовали за работу парламента исключительно в комитетах до 3 апреля. В частности, парламентарии одобрили два проекта постановления. Ими предусматриваются изменения в календарный план проведения третьей сессии ВР.

Как писало РБК-Украина, следующее внеочередное заседание Верховной рады планируется на следующей неделе, анонсировал Арахамия. При этом в случае форс-мажорных обстоятельств внеочередное заседание могут провести и на этой неделе.

В Раде рассказали, когда состоится следующее внеочередное заседание В "Слуге народа" оценили вероятность введения ЧП по всей стране
Новости Украины Служба безопасности УкраинывидеоконференцияВерховная РадаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь