У Раді сказали, коли закон про медіа буде винесено на голосування
Верховна рада в черговий раз збирається взятися за закон про медіа. У парламенті прогнозують, що закон буде винесений на голосування в першому читанні не раніше квітня.
Про це розповів глава комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв ("Слуга народу"), йдеться у матеріалі РБК-Україна "Медианадзор. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ".
До винесення законопроекту на розгляд у Раду профільне міністерство і комітет розраховують знайти компроміс з усіма учасниками ринку і врахувати їх зауваження. Після планують зареєструвати новий документ.
У "Слуги народу" пояснюють необхідність прийняти цей документ тим, що, по-перше, нинішня законодавча база про медіа застаріла і не допомагає Україні захищати свій інформаційний простір. По-друге, так як закони писалися давно, то представники ринку опинилися в нерівних умовах. По-третє, новий документ потрібен для імплементації європейських директив
В документі автори визначають існуючі види медіа, вимоги до них, структуру власності та порядок їх реєстрації. А також - покарання та санкції за порушення. До медіа відносять не тільки традиційні телеканали, радіостанції і пресу, але і інтернет-ЗМІ, провайдерів і ОТТ-сервіси (наприклад Megogo або Oll.tv).
Нагадаємо, законопроект про медіа був зареєстрований у парламенті ще в грудні 2019 року.
Влітку 2020 року профільний комітет рекомендував парламенту прийняти законопроект №2693 "Про медіа" в першому читанні.