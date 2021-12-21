В Раде сказали, когда рассмотрят законопроекты о двойном гражданстве

Президент Владимир Зеленский 2 декабря внес в Раду пакет из пяти законопроектов, чтобы урегулировать вопрос множественного гражданства. Депутатскому корпусу предстоит провести еще широкую дискуссию, чтобы собрать большинство для принятия этих законодательных инициатив.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Паспортный контроль. Как и зачем Зеленский хочет узаконить двойное гражданство ".

Глава профильного комитета Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ("За майбутнє") отметил, если на этой неделе будет готов анализ документов от Главного научно-экспертного управления аппарата Рады, тогда профильный комитет может рассмотреть их еще до Нового года.

"Пока депутаты на комитете решили исходить из того, когда получим вывод ГНЭУ. Я больше склоняюсь к тому, что мы будем рассматривать эти документы уже в новом году, это будет ориентировочно 20 января", - сказал он.

По словам представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского ("Слуга народа"), даже если комитет успеет рассмотреть эти документы за оставшиеся недели перед Новым годом, они вряд ли попадут на голосование в зал до конца января.

По его прогнозам, Рада возьмется за законопроекты о гражданстве уже на следующей пленарной сессии, которая стартует в феврале.