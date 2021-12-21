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У Раді сказали, коли розглянуть законопроекти про подвійне громадянство

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Україна, Вівторок 21 грудня 2021 09:25
У Раді сказали, коли розглянуть законопроекти про подвійне громадянство Фото: Рада незабаром розгляне законопроекти про подвійне громадянство (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Іванна Шовкун

Президент Володимир Зеленський 2 грудня вніс у Раду пакет із п'яти законопроектів, щоб урегулювати питання множинного громадянства. Депутатському корпусу доведеться провести ще широку дискусію, щоб зібрати більшість для прийняття цих законодавчих ініціатив.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Паспортний контроль. Як і навіщо Зеленський хоче узаконити подвійне громадянство".

Голова профільного комітету Ради з прав людини Дмитро Лубинець ("За майбутнє") зазначив, якщо цього тижня буде готовий аналіз документів від Головного науково-експертного управління апарату Ради, тоді профільний комітет може розглянути їх ще до Нового року.

"Поки депутати на комітеті вирішили виходити з того, коли отримаємо висновок ГНЕУ. Я більше схиляюся до того, що ми розглядатимемо ці документи вже у новому році, це буде орієнтовно 20 січня", - сказав він.

За словами представника президента в Конституційному суді Федора Вениславського ("Слуга народу"), навіть якщо комітет встигне розглянути ці документи за тижні, що залишилися перед Новим роком, вони навряд чи потраплять на голосування до зали до кінця січня.

За його прогнозами, Рада візьметься за законопроекти про громадянство на наступній пленарній сесії, яка стартує в лютому.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроекти про множинне громадянство. Так держава може дозволити українцям мати кілька громадянств.

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