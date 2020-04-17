В Раде сказали, когда могут принят закон о банках

Верховная рада сможет принять во втором чтении закон про банковскую деятельность, необходимый для кредитования МВФ, не раньше мая. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Защита от спама: как Верховная рада убирает преграды на пути к траншу МВФ".

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук отметила, что есть вероятность, что депутаты смогут проголосовать за этот документ в начале мая, но для этого сначала необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламент.

"Только после того, как мы их отменим (постановления об отмене закона, - ред.), закон вступит в силу. Дальше после сбора подписей, на еще одном внеочередном заседании мы сможем запустить эту специальную процедуру. И, вероятно, в начале мая мы сможем проголосовать закон о банках", - отметила Кравчук в комментарии РБК-Украина.

В то же время первый замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, замглавы фракции "Голос" Рады Ярослав Железняк допустил, что голосование за "антиколомойский" закон состоится не раньше майских праздников.

"Депутаты, вероятно, соберут 150 подписей, чтобы запустить новую процедуру. Затем пройдет голосование в 226 голосов. Дальше два дня уйдет на внесение отобранных поправок от фракций, и еще два дня, чтобы их свел комитет. Учитывая все эти вводные, мы можем ожидать, что принятие законопроекта о банках состоится не раньше майских праздников", - сказал изданию Железняк.

Напомним, Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №1043 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".