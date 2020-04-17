У Раді сказали, коли можуть прийнятий закон про банки

Верховна рада зможе прийняти у другому читанні закон про банківську діяльність, необхідний для кредитування МВФ, не раніше травня. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Захист від спаму: як Верховна рада прибирає перешкоди на шляху до траншу МВФ".

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук зазначила, що є ймовірність, що депутати зможуть проголосувати за цей документ на початку травня, але для цього спочатку необхідно, щоб вступив в силу закон про зміни до регламенту.

"Тільки після того, як ми їх (постанови про скасування закону, - ред.) скасуємо закон набере чинності. Далі після збору підписів, на ще одному позачерговому засіданні ми зможемо запустити цю спеціальну процедуру. І, ймовірно, на початку травня ми зможемо проголосувати закон про банки", - зазначила Кравчук в коментарі РБК-Україна.

У той же час перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, заступник голови фракції "Голос" Ради Ярослав Железняк допустив, що голосування за "антиколомойский" закон відбудеться не раніше травневих свят.

"Депутати, ймовірно, буде зібрано 150 підписів, щоб запустити нову процедуру. Потім відбудеться голосування у 226 голосів. Далі два дні піде на внесення відібраних поправок від фракцій, і ще два дні, щоб їх звів комітет. Враховуючи всі ці дані, ми можемо очікувати, що прийняття законопроекту про банки відбудеться не раніше травневих свят", - сказав виданню Железняк.

Нагадаємо, Верховна рада України підтримала у другому читанні законопроект №1043 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури".