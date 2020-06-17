В Раде до сих пор продолжаются дискуссии по программе действий Кабмина

В Верховной раде до сих пор продолжаются дискуссии по программе действий правительства. Существует определенный конфликт между этим документом и обязательствами, которые Украина взяла на себя в меморандуме с Международным валютным фондом.

Об этом рассказал глава комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что в Раде не понимают как поддерживать отечественную промышленность и не нарушить договоренности с МВФ.

"По большинству мероприятий в программе действий правительства - нет ответа на вопрос "как?". Мы ставим цель, но не видим пути. Второй вопрос, что правительство сделало акцент на принципе экономического национализма, то есть поддержки национального производителя. Мы всячески поддерживаем этот принцип", - заявил парламентарий.

По его словам, развитие украинской промышленности является залогом будущего государства, а не только экономики.

"Одновременно мы увидели текст меморандума, где мы берем на себя обязательство не предоставлять льготы и не создавать свободные экономические зоны. А каким образом тогда поддерживать отечественную промышленность?" - сказал Гетманцев.

Нардеп отметил, что сейчас существует определенный конфликт между программой правительства и теми обязательствами, которые взяты в меморандуме. Решить его в Раде планируют до голосования за программу действий правительства.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что нардепы от "Слуги народа" конструктивно восприняли обновленную Программу действий правительства, презентованную на заседании фракции.

Как писало РБК-Украина, КМУ опубликовал доработанную программу своей деятельности, в которой расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства.