В Раде сейчас не стоит вопрос отставки правительства. Об этом журналистам рассказал глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев, передает корреспондент РБК-Украина.

В то же время, депутат не исключил, что в работе нового состава Кабмина видят ошибки. Однако оценку работе правительства Рада сможет дать только в июне.

"Вопрос отставки правительства сегодня не рассматривается вообще", - заявил Гетманцев.

Впрочем, он отметил, что вопросы к работе Кабмина есть.

"Конечно, мы довольны не всем. Но я не считаю, что это проблема коммуникации. Я считаю, что это проблема новой команды, которая только что пришла и пытается что-то сделать. Возможно, где-то делает ошибки. Мы будем им помагать, чтобы этих ошибок избежать. Что-то о правительстве конкретно мы можем говорить хотя бы в июне - месяце", - заявил Гетманцев.

В частности, на сегодняшнем заседании депутаты планируют заслушать отчет главы Нацбанка. Депутаты отмечают, что у них есть вопросы к главе НБУ, однако для увольнения не видят юридических оснований.

"Мы заслушали главу Нацбанка на комитете. Действительно, к его работе есть много вопросов. На сегодня юридических оснований для отставки Смолия не существует. На фракции этот вопрос не выносился. Желание иметь какую-то юридическую перспективу. Если мы сейчас откроем закон о НБУ, то нет такого основания как желание 127-ми депутатов отправить в отставку главу Нацбанка", - заявил Гетманцев.

Напомним, ранее на сайте Верховной рады была обнародована Программа деятельности Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Впрочем, комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку программу деятельности правительства. В комитете документ назвали "рефератом".