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В Раде сегодня состоится час вопросов к правительству

НовостиПолитика    06.07.2018 - 08:20
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Начало заседания в 10:00

В Верховной раде Украины сегодня, 6 июля 2018 года, состоится час вопросов к правительству. Соответствующая повестка опубликована на сайте парламента.

Также нардепы сегодня планируют рассмотреть в первом чтении законопроект №4186 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения гарантий повышения спортивного мастерства молодежи".

Кроме того, парламентарии рассмотрят проект постановления "О внесении изменений в постановление Верховной рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 5 июля 2018 года, Рада приняла календарный план проведения девятой сессии парламента.

Десять нардепов от БПП поддержали законопроект несмотря на отказ фракции голосовать Рада поддержала за основу законопроект относительно обнародования законов
Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Верховная Рада, Кабинет Министров Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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