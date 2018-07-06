В Раде сегодня состоится час вопросов к правительству

Начало заседания в 10:00
В Верховной раде Украины сегодня, 6 июля 2018 года, состоится час вопросов к правительству. Соответствующая повестка опубликована на сайте парламента.
Также нардепы сегодня планируют рассмотреть в первом чтении законопроект №4186 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения гарантий повышения спортивного мастерства молодежи".
Кроме того, парламентарии рассмотрят проект постановления "О внесении изменений в постановление Верховной рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной рады Украины для самых талантливых молодых ученых".
Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 5 июля 2018 года, Рада приняла календарный план проведения девятой сессии парламента.