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Рада одобрила календарный план проведения девятой сессии парламента

НовостиПолитика    05.07.2018 - 13:18
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Проект поддержали 257 парламентариев

Верховная рада Украины одобрила за основу и в целом проект постановления №8504 "О календарном плане проведения девятой сессии Верховной рады Украины восьмого созыва", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, за проект проголосовали 257 нардепов.

Согласно документу, сессия начнется 3 сентября с заседания согласительного совета парламента, а 4 сентября планируется пленарное заседание ВР.

Определено, что сессия завершится 25 января 2019 года. При этом неделя с 14 по 18 января определена пленарной, а с 21 по 25 - отведена для работы с избирателями.

С сентября по декабрь 2018 года предусматривается, что каждый месяц две недели будут отведены для пленарных заседаний.

Напомним, ранее заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко сообщал, что если вопрос избрания нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не будет рассматриваться этот четверг, Верховная рада должна его отложить на следующую сессию.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Верховная Рада, сессия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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