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У Раді сьогодні відбудеться година запитань до уряду

НовиниПолітика    06.07.2018 - 08:20
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Початок засідання о 10:00

У Верховній раді України сьогодні, 6 липня 2018 року, відбудеться година запитань до уряду. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті парламенту.

Також нардепи сьогодні планують розглянути у першому читанні законопроект №4186 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді". 

Крім того, парламентарі розглянуть проект постанови "Про внесення змін до постанови Верховної ради України "Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної ради України для найталановитіших молодих учених".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 5 липня 2018 року, Рада схвалила календарний план проведення дев'ятої сесії парламенту.

Десять нардепів від БПП підтримали законопроект попри відмову фракції голосувати Рада підтримала за основу законопроект щодо оприлюднення законів
Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Верховна Рада, Кабінет Міністрів України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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