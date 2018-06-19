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В Раде сегодня рассмотрят закон о нацбезопасности

НовостиПолитика    19.06.2018 - 11:24
Фото: Иван Винник (УНИАН)
Фото: Иван Винник (УНИАН)

Профильный комитет соберется в 14:30

Профильный комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны сегодня, 19 июня, рассмотрит законопроект "О национальной безопасности" ко второму чтению. Об этом сообщил секретарь комитета, народный депутат от "БПП" Иван Винник, передает корреспондент РБК-Украина.

"В 14:30 соберется комитет. У нас есть согласованный текст ко второму чтению. В рамках этого текста мы будем нарабатывать правки. Правок около 500. Это технический вопрос", - заявил Винник.

Напомним, ранее Иван Винник заявлял, что после принятие законопроекта "О национальной безопасности" все народные депутаты будут иметь доступ к 10% засекреченной информации об оборонном бюджете Украины, остальные 90% информации о этот бюджет будут доступны общественности.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Верховная Рада, иван Винник  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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