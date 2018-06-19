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В Раді сьогодні розглянуть закон про нацбезпеку

НовиниПолітика    19.06.2018 - 11:24
Фото: Іван Вінник (УНІАН)
Фото: Іван Вінник (УНІАН)

Профільний комітет збереться о 14:30

Профільний комітет Верховної ради України з питань нацбезпеки і оборони сьогодні, 19 червня, розгляне законопроект "Про національну безпеку" до другого читання. Про це повідомив секретар комітету, народний депутат від "БПП" Іван Вінник, передає кореспондент РБК-Україна.

"О 14:30 збереться комітет. У нас є погоджений текст до другого читання. В межах цього тексту ми будемо напрацьовувати правки. Правок біля 500. Це технічне питання", - заявив Вінник.

Нагадаємо, раніше Іван Вінник заявляв, що після ухвалення законопроекту "Про національну безпеку" всі народні депутати матимуть доступ до 10% засекреченої інформації про оборонний бюджет України, решта 90% інформації про цей бюджет будуть доступні громадськості.

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Теги публікації: Служба безпеки України, Верховна Рада, Иван Винник  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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