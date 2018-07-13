В Раде сегодня пройдет час вопросов к правительству

Сегодня закрывается восьмая сессия Верховной рады

Сегодня, 13 июля 2018 года, в Верховной раде Украины пройдет час вопросов к правительству. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Согласно опубликованной повестке, с 10:00 до 11:00 после регистрации нардепов пройдет час вопросов к правительству. Далее запланировано оглашение депутатских запросов, после чего будет объявлено о времени закрытия восьмой сессии.

Напомним, ранее в Раде рассказали о новой системе акцизного налога на автомобили.

"Базовая ставка для автомобилей на бензиновых двигателях - 50 евро, на дизельных двигателях - 75 евро за тысячу кубических сантиметров. Применение двух коэффициентов: объема и возраста очень просто можно посчитать. То есть, если автомобиль 2 тысячи куб. см - будет базовая ставка 150 умножить на 2. Дальше если автомобилю 10 лет, это получается 100 умножить на 10, 1000 евро акциз, 15 лет - 1500 евро акциз и т.д. Абсолютно нет никаких непонятных колебаний в ставке акцизного налога, которые заложены сейчас в Налоговом кодексе", - сообщила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.