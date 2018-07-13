У Раді сьогодні відбудеться година запитань до уряду

Сьогодні закривається восьма сесія Верховної ради

Сьогодні, 13 липня 2018 року, у Верховній раді України відбудеться година запитань до уряду. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті українського парламенту.

Згідно опублікованого порядку, з 10:00 до 11:00 після реєстрації нардепів відбудеться година запитань до уряду. Далі заплановано оголошення депутатських запитів, після чого буде оголошено про час закриття восьмої сесії.

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли про нову системі акцизного податку на автомобілі.

"Базова ставка для автомобілів на бензинових двигунах - 50 євро, на дизельних двигунах - 75 євро за тисячу кубічних сантиметрів. Застосування двох коефіцієнтів: обсягу і віку дуже просто можна порахувати. Тобто, якщо автомобіль 2 тисячі куб. см - базова ставка 150 помножити на 2. Далі якщо автомобілю 10 років, це виходить 100 помножити на 10, 1000 євро акциз, 15 років - 1500 євро акциз і т. д. Абсолютно немає ніяких незрозумілих коливань у ставці акцизного податку, які закладені зараз у Податковому кодексі", - повідомила глава комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.