В Раде сегодня пройдет час вопросов к правительству

Нардепы также могут внести изменение в некоторые законы для усиления защиты прав детей

В Верховной раде Украины сегодня, 22 июня, пройдет час вопросов к правительству. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.

Кроме того, планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта об изменениях в некоторые законодательные акты относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание.

Напомним, ранее сообщалось, что в парламенте зарегистрирован и внесен в повестку дня законопроект, которым хотят разрешить Службе безопасности Украины (СБУ) блокировать сайты с запрещенной информацией без решения суда.