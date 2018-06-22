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В Раде сегодня пройдет час вопросов к правительству

НовостиПолитика    22.06.2018 - 08:44
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Нардепы также могут внести изменение в некоторые законы для усиления защиты прав детей

В Верховной раде Украины сегодня, 22 июня, пройдет час вопросов к правительству. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.

Кроме того, планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта об изменениях в некоторые законодательные акты относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание.

Напомним, ранее сообщалось, что в парламенте зарегистрирован и внесен в повестку дня законопроект, которым хотят разрешить Службе безопасности Украины (СБУ) блокировать сайты с запрещенной информацией без решения суда.

 

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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