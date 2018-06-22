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У Раді сьогодні відбудеться година запитань до уряду

НовиниПолітика    22.06.2018 - 08:44
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Нардепи також можуть внести зміни до деяких законів для посилення захисту прав дітей

У Верховній раді України сьогодні, 22 червня, відбудеться година запитань до уряду. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті парламенту.

Крім того, планується розгляд у другому читанні законопроекту про зміни до деяких законодавчих актів щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в парламенті зареєстрований і внесений до порядку денного законопроект, яким хочуть дозволити Службі безпеки України (СБУ) блокувати сайти із забороненою інформацією без рішення суду.

 

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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