У Раді сьогодні відбудеться година запитань до уряду

Нардепи також можуть внести зміни до деяких законів для посилення захисту прав дітей

У Верховній раді України сьогодні, 22 червня, відбудеться година запитань до уряду. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті парламенту.

Крім того, планується розгляд у другому читанні законопроекту про зміни до деяких законодавчих актів щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в парламенті зареєстрований і внесений до порядку денного законопроект, яким хочуть дозволити Службі безпеки України (СБУ) блокувати сайти із забороненою інформацією без рішення суду.