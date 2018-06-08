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В Раде сегодня пройдет час вопросов к правительству

НовостиПолитика    08.06.2018 - 08:40
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Рада также может рассмотреть проект о гарантиях повышения спортивного мастерства молодежи

В Верховной раде Украины сегодня, 8 июня 2018 года, пройдет час вопросов к правительству. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.

Кроме того, в повестке дня значится рассмотрение изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи. Также нардепы могут принять постановления о назначении именных стипендий Верховной рады для талантливых молодых ученых.

Напомним, ранее директор пресс-офиса  Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что оценит принятый Верховной радой закон о Высшем антикоррупционном суде. Он также отметил, что МВФ обеспокоен институциональной ролью Министерства финансов Украины после увольнения министра Александра Данилюка. Отметим, на данный момент обязанности министра финансов Украины исполняет Оксана Маркарова.

 

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Теги публикации: Верховная Рада, правительство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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