В Раде сегодня пройдет час вопросов к правительству

Рада также может рассмотреть проект о гарантиях повышения спортивного мастерства молодежи

В Верховной раде Украины сегодня, 8 июня 2018 года, пройдет час вопросов к правительству. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.

Кроме того, в повестке дня значится рассмотрение изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи. Также нардепы могут принять постановления о назначении именных стипендий Верховной рады для талантливых молодых ученых.

Напомним, ранее директор пресс-офиса Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что оценит принятый Верховной радой закон о Высшем антикоррупционном суде. Он также отметил, что МВФ обеспокоен институциональной ролью Министерства финансов Украины после увольнения министра Александра Данилюка. Отметим, на данный момент обязанности министра финансов Украины исполняет Оксана Маркарова.